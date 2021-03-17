Вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил, что парламентское большинство предложит нового кандидата на должность премьер-министра уже завтра.

Батрынча уточнил, что выдвижение Игоря Гросу на должность премьера было неконституционным, а ПСРМ опротестует указ в Конституционном суде.

«Завтра мы выдвинем от парламентского большинства кандидата, профессионала, который справится с кризисом. Если госпожа президент будет готова, мы продолжим дальнейшие дискуссии», – сказал Батрынча.