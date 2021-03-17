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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Потеря обоняния при коронавирусе – признак крепкого иммунитета

17 марта
16:16 2021
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Специалисты нескольких университетов Испании проанализировали данные о почти шести тысячах пациентов, вылечившихся от коронавируса. Симптом потери обоняния наблюдался у более двенадцати процентов женщин и восьми с лишним процентов мужчин, и чаще всего эти больные еще не достигли шестидесяти пяти лет. Изучив истории болезни, исследователи сделали заключение, что исчезновение обоняния – признак сильного иммунного ответа организма на проникновение коронавирусной инфекции. А когда организм реагирует таким образом, риск развития цитокинового (воспалительного) шторма существенно снижается. Именно возникновение цитокинового шторма нередко приводит к смерти больных.

По мнению ученых, потеря обоняния должна рассматриваться как важный не только диагностический, но и прогностический фактор течения болезни, что может помочь врачам в определении правильной тактики лечения, сообщает журнал «Infection».   

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