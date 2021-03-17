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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ходите быстрее – уйдете от коронавируса

Ходите быстрее – уйдете от коронавируса
17 марта
16:16 2021
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Еще один фактор, способный привести к тяжелому течению коронавирусной инфекции и даже смерти от нее выявили ученые из Университета Лестера в Великобритании. Это медленная ходьба.

Людям, передвигающимся с небольшой скоростью, угрожает в два раза больший риск перенести болезнь тяжело и в четыре раза – скончаться. Такой вывод исследователи сделали, изучив данные четырехста двенадцати тысяч пациентов из разных уголков страны. Ученые сопоставили тяжесть течения коронавируса с весом и скоростью ходьбы. Выяснилось, что при нормальной массе тела у людей с невысокой скоростью движения (около пяти км/час) в два с половиной раза больше шансов на тяжелое течение болезни и почти в четыре раза – погибнуть от инфекции по сравнению с пациентами, передвигающимися быстрее (до шести с половиной км/час).  

Причина подобной взаимосвязи пока не известна. Специалисты предполагают, что дело в более здоровой сердечно-сосудистой системе людей, передвигающихся быстро, сообщает телеканал «Доктор».  

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