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Газета "Кишиневские новости"

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Татуировку теперь можно делать онлайн

Татуировку теперь можно делать онлайн
17 марта
16:06 2021
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Специальная рука-робот подчинялась движениям художника в режиме реального времени, а связь осуществлялась в формате 5G. Технологию нанесения такой татуировки, как и оборудование для ее выполнения, разрабатывали специально, и заняло это полтора месяца. В основном детали печатались на 3D-принтере.

Испытания робот-татуировщик проходил на овощах и, как признали разработчики, многие подопытные тыквы и кабачки пострадали, пока удалось довести технологию до безопасного использования. Так что теперь голландская актриса Стейн Франсен может гордиться тем, что стала первой в мире обладательницей татуировки, выполненной дистанционно.  

Робота снабдили специальным датчиком, призванным не допустить слишком глубокого проникновения иглы в кожу. Процедура действительно выполнялась в режиме реального времени, не было зафиксировано даже минимальной задержки связи. Это свидетельствует о том, что даже очень большое расстояние не может повлиять на точность воспроизведения действий художника, пишет «Daily Mail».

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