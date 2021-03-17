Специальная рука-робот подчинялась движениям художника в режиме реального времени, а связь осуществлялась в формате 5G. Технологию нанесения такой татуировки, как и оборудование для ее выполнения, разрабатывали специально, и заняло это полтора месяца. В основном детали печатались на 3D-принтере.

Испытания робот-татуировщик проходил на овощах и, как признали разработчики, многие подопытные тыквы и кабачки пострадали, пока удалось довести технологию до безопасного использования. Так что теперь голландская актриса Стейн Франсен может гордиться тем, что стала первой в мире обладательницей татуировки, выполненной дистанционно.

Робота снабдили специальным датчиком, призванным не допустить слишком глубокого проникновения иглы в кожу. Процедура действительно выполнялась в режиме реального времени, не было зафиксировано даже минимальной задержки связи. Это свидетельствует о том, что даже очень большое расстояние не может повлиять на точность воспроизведения действий художника, пишет «Daily Mail».