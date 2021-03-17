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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ предлагает налоговые льготы для закупки вакцин против COVID

17 марта
14:26 2021
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Государство введет налоговые льготы для закупки вакцины против COVID-19 во время чрезвычайного положения в области здравоохранения. Законопроект, подписанный депутатами ПСРМ, сегодня единогласно поддержан Комиссией по экономике, бюджету и финансам и будет внесен в парламент для утверждения в двух чтениях.

Председатель комиссии Петру Бурдужа, один из авторов проекта, уточнил, что речь идет о вакцинах, которые будут закупаться за счет государственных финансовых источников. Инициатива предусматривает создание налоговых и таможенных льгот для ввоза и доставки в страну вакцин против COVID-19 путем освобождения их от НДС, таможенных пошлин и пошлин за проведение таможенных процедур.

Депутат ПСРМ отметил, что эти меры ускорят процесс массовой иммунизации населения. В то же время эти льготы будут стимулировать экономических агентов ввозить и доставлять на территорию страны вакцины против COVID-19, закупленные за государственные деньги.

На прошлой неделе парламент принял закон, предусматривающий упрощение и ускорение процедуры закупки вакцин против коронавируса.

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