Один из лидеров Платформы DА обвиняет Майю Санду в тотальном игнорировании Конституции и интересов граждан. Генеральный секретарь формирования Ион Тергуцэ считает, что Майя Санду действовала строго в интересах ПДС, абстрагируясь от реальности и нужд Молдовы. По его мнению, президент подыгрывает одной из сторон, реагируя лишь на тех, кто поёт ей осанны.

«Майя Санду может выиграть шахматную партию. Возможно. Но Молдова потеряла президента. Предсказуемого президента, президента для всех», – написал он в социальной сети.

Согласно автору, из-за президента страна три месяца пребывает в хаотичном состоянии, а пандемия вышла из-под контроля. Весь этот период Санду атаковала парламент и Конституцию.

«Три месяца бесконечных разговоров о досрочных. Не было большего врага, чем тот, кто сопротивляется этой возможной мечте. Мы не знаем, что принесут нам досрочные. Не знаем, когда они будут и как пройдут. Не знаем, хочет ли ПДС досрочные. Не знаем, есть ли договоренность между Санду и Додоном по этой теме, а вчерашние события очень подозрительны. И тогда, что делать с истерическими криками «воры и бандиты», токсичное большинство, непризнанное правительство. Кажется, все эти три месяца мы жили в огромной лжи. Теперь убеждаюсь, что тот, кто ищет справедливости, всегда ходит с разбитой головой», – отметил Тергуцэ.