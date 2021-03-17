Лидер Платформы DА Андрей Нэстасе жестко отреагировал, после того как его бывшая коллега по альянсу Майя Санду повторно отвергла его кандидатуру на пост премьера. В прямой трансляции он дал понять, что Санду является наибольшим злом для Молдовы.

«Не теряйте надежду и поймете то, о чем я думаю несколько месяцев: Подумайте, разве не с грешниками легче бороться, чем с фальшивыми ангелами? Я думаю об этом очень и очень серьезно. В течение времени самые большие наши проблемы появлялись из-за грешников, а самые сложные – из-за фальшивых ангелов», – заявил Нэстасе.