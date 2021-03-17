О том, что кортеж посла США Дерека Хогана замечен за оградой президентского дворца, сообщило агентство Unimedia. Ожидалось, что вскоре на сайте президента появится соответствующий пресс-релиз о содержании переговоров, как бывает обычно. Но не в этот раз. Общественность и СМИ теперь только могут строить догадки о том, что рекомендовал «правильному кандидату» американский посол.

США активно вмешиваются в молдавскую политику. Напомним, что в январе 2016 года крупный чиновник госдепа Виктория Нуланд дала добро на создание правительства Плахотнюка-Филипа.

А затем, когда в стране возникло двоевластие в июне 2019 года, именно Дерек Хоган приехал в офис ДПМ и дал указание «грозному олигарху» катапультироваться из Молдовы, и Влад Плахотнюк исполнил «рекомендацию» незамедлительно.

А на выборах президента Молдовы в 2020 году посол США явно поддерживал «правильного кандидата», публично высказывал свою позицию по внутриполитическим вопросам, по сути, вмешиваясь в молдавские выборы.

Несколько дней назад, когда между парламентом и президентом, по вине последней возник серьезный конфликт, Дерек Хоган вновь высказался по ситуации в стране. Он явно поддержал одну из сторон – президента, и фактически повторил то, что ранее говорила молдавскому обществу Майя Санду.

Поскольку в парламенте возникла консолидированная позиция – президент обязана соблюдать Конституцию, и в нынешних условиях необходимо полноценное правительство, возникла необходимость скорректировать действия главы государства. И поэтому, разузнав о возможных вариантах действий большинства у Игоря Додона, американский дипломат направился к Майе Санду. Беседа дипломата и главы государства, напомним, произошла 11 марта.

Уже на следующий день президент объявила о созыве срочного заседания Высшего совета безопасности по эпидемиологической ситуации в стране. Это было неизбежно, потому что в парламенте депутаты приняли постановление о политическом перемирии из-за катастрофической обстановки в здравоохранении. И президенту необходимо было ответить. Не могла же она просто наблюдать, как страна, скатившись к коллапсу, становится совершенно неуправляемой.

Понятно, что к бездействию президента избиратели отнесутся крайне негативно. Это будет ударом по рейтингу, и поэтому тема пандемии, без сомнения, обсуждалась на встрече Дерека Хогана и Майи Санду. Но имеет значение то, как действовала Майя Санду. Она провела бюрократическое мероприятие и порекомендовала ввести локдаун. В решении ВСБ присутствует ряд мер защиты населения из-за ограничений, но ответственность за реализацию перекладывается на временное правительство и парламент. Экс-премьер Ион Кику назвал такую уловку желанием таскать каштаны из огня чужими руками. То есть Майя Санду не захотела взять ответственность на себя, чтобы потом, в случае неудачи, сказать, что она выступала за радикальные меры и защиту населения, а вот правительство и парламент дали промашку, не справились с задачей. Я – белая и пушистая и вся такая правильная, а вот «коррупционеры и преступники» не смогли ничего сделать для народа.

Другими словами, вместо согласованных действий всех ветвей власти, что естественно в такой опасный для народа момент, продолжились интриги и паразитирование на ситуации, в ход была пущена хитрость. Хотя уже всем понятно, что для улучшения обстановки просто нужно срочно действовать: завозить в страну российский «Спутник V», напрямую обратиться к властям и производителям в Москву. Кроме ускорения вакцинации, все другие способы взять эпидемиологическую ситуацию под контроль власти Молдовы уже исчерпали.

Но молдавский президент, вероятно, как и украинский, из принципиальных соображений не хочет сотрудничать с Москвой. И Санду провела онлайн переговоры с представителями компании Janssen Pharmaceutica, принадлежащей американской Johnson & Johnson.

Будет ли смысл от этих переговоров? Ведь власти США однозначно сказали, что они вначале провакцинируют свое население, а уже потом продадут вакцину другим странам. В ЕС государства ведут тайные переговоры с производителями вакцины, чтобы обойти конкурентов. И канцлер Австрии рассказал об этих неприглядных действиях европейцев. Поэтому ряд стран, Италия, Испания, Франция и Германия, объявили о желании производить российскую вакцину. Так что все дороги для европейцев теперь ведут в Москву. Возможно, с опозданием это придется признать и Майе Санду.

Параллельно с переменой позиции по проблеме коронавируса президент после беседы с Дереком Хоганом неожиданно объявила о консультациях с парламентскими фракциями, с теми самыми «коррупционерами и преступниками», с которыми она обсуждать что-либо уже отказывалась. И заявляла, что станет ждать 23 марта, когда можно будет, как рекомендовали юристы и консультанты президента, распустить парламент.

Комментируя новый зигзаг Санду, политический обозреватель Николае Негру отметил: «Это удивительное изменение. Вероятно, ей убедительно доказали, что она не сможет распустить парламент, если проигнорирует парламентские фракции… Возможно, на расчеты президента Майи Санду повлияла опасная эволюция пандемической ситуации… В любом случае, эти повороты отражают отсутствие продуманной стратегии, ставку на импровизацию, давление на парламентские партии, на «народ»…».

Встречи с депутатами были запланированы на 16 марта. И на них ясно проявилась суть новой тактики, следовать которой Майя Санду начала после беседы с американским дипломатом.

Парламентские фракции приняли консультации за чистую монету: наконец президент одумалась и решила действовать в соответствии с Конституцией.

Лидеры фракций после встреч с президентом активно комментировали свое видение выхода из возникшего политического тупика.

Первым сигналом, указывающим на то, что консультации – имитация, а депутатов используют втемную, было заявление Марианны Дурлештяну. В строго определенное время, когда уже шли консультации с ПСРМ, бывший кандидат в премьеры написала в социальных сетях, что она снимает свою кандидатуру. То есть во время «консультаций» ситуация резко изменилась, у президента оказались развязаны руки. Отметим, что если бы Майя Санду хотела на самом деле действовать в духе Конституции, то она должна была назначить вторую серию консультаций. Вдруг депутаты предложат новую, поддержанную большинством, кандидатуру на пост премьер-министра.

Но президент этого делать не стала и назначила кандидатом на должность премьер-министра Игоря Гросу, и.о. председателя ПДС, партии Майи Санду.

Есть основания полагать, что Санду заранее знала, что произойдет отказ Дурлештяну быть кандидатом. Случайностей не бывает. Дурлештяну заявила о своем решении ни до консультаций, ни после них. А именно в тот момент, когда можно застать всех врасплох и предоставить президенту карт-бланш.

Вероятно, определенные силы провели с Марианной Дурлештяну соответствующую работу. И она сделала то и так, как ее попросили. Косвенно о том, что на Дурлештяну могли оказать давление, свидетельствует появление разоблачающей информации о лондонских квартирах и бизнесе бывшего кандидата RISE Moldova. Эта НПО уже отметилась точечными ударами-разоблачениями на выборах президента Молдовы, выпустив серию публикаций об одном из претендентов на пост главы государства.

После того, как Майя Санду объявила о своем решении назначить кандидатом в премьеры Игоря Гросу, можно сказать, что формально она выполнила решение Конституционного суда (провела консультации с парламентскими фракциями) и положения Основного закона (кандидат в премьер-министры выдвинут дважды). И теперь, в случае отказа депутатами назначить Игоря Гросу премьер-министром, у президента будут основания распустить парламент.

С другой стороны, Санду сделала то, на чем настаивали депутаты: стране нужно полноценное, пусть и временное, правительство, которое займется неотложными вопросами в области здравоохранения, разблокирует внешнюю помощь. Вы этого хотели? Получите!

И теперь парламентские фракции оказались в затруднительном положении. Если они не поддержат переходное правительство Игоря Гросу, то вина за коллапс в здравоохранении и экономике будет лежать на них.

Кроме того, если Гросу не утвердят, то депутаты сами подарят президенту основание для роспуска парламента.

Опять все вновь будет зависеть от трактовок Конституционного суда.

Безусловно, депутаты могут подать запрос о конституционности указа президента. И лидер ПСРМ Игорь Додон, комментируя ситуацию, сказал, что «есть шансы на то, что и этот указ Санду будет признан незаконным, так как президент должен выдвинуть кандидата парламентского большинства».

В свою очередь председатель ДПМ Павел Филип заявил, что он разочарован и испытывает отвращение к существованию скрытых договоренностей между Игорем Додоном и Майей Санду.

«Проводить консультации — означает спрашивать, интересоваться мнением, посоветоваться с кем-нибудь», — посетовал лидер ДПМ.

В настоящий момент пока нет даже косвенных свидетельств о существовании тайных договоренностей между Игорем Додоном и Майей Санду. Но если соглашение существует, то мы очень скоро о нем узнаем по действиям политических игроков.

А пока, оценивая неожиданные изменения в тактике президента, можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что «корректировка» позиции Майи Санду произошла после встречи с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Сценарий с консультациями, отказом от роли кандидата в премьеры Марианны Дурлештяну, появлением разоблачения RISE Moldova, молниеносным указом о выдвижении Игоря Гросу очень напоминает хорошо продуманную и реализованную спецоперацию. Ее целью являются досрочные выборы в парламент и победа на них партии Майи Санду. Победа, дающая полный контроль над законодательным органом и страной силам, подконтрольным Западу.

Он очень много инвестировал в проект Майи Санду, создание сетей влиятельных НПО, «независимых» СМИ и от своих целей отказываться не намерен. И посол США в Молдове Дерек Хоган в своем недавнем заявлении очень прозрачно дал понять, на чьей он стороне.

«Республика Молдова выбрала другой путь. Коррумпированные политики и преступники больше не могут диктовать, каким будет курс страны, — объяснил американский дипломат, — народ Республики Молдова заслуживает и требует большего».

Кто лучше всех знает и понимает, чего «заслуживает и требует» народ Молдовы? Может быть, граждане страны?

Посол США в Молдове намекает, что ответ на этот вопрос ему известен намного лучше, чем кому-либо другому.