Председатель ПСРМ Игорь Додон в рамках передачи на телеканале NTV Moldova заявил, что отправленное в отставку правительство не может просить парламент о введении режима ЧП. Политик напомнил, что по законодательству это могут предложить только полноправный кабмин или президент страны.

Игорь Додон обвинил Майю Санду в том, что она пытается перекинуть ответственность на правительство, не имеющее полномочий, вместо того, чтобы самой предложить парламенту введение режима чрезвычайной ситуации: «Или они там не юристы, но я не хочу верить, что ситуация у них настолько тяжёлая, они делают столько юридических ошибок в последнее время. Нельзя требовать у и.о. кабмина начать так называемый локдаун, зная, что это правительство не имеет права просить у парламента ввести ЧС. Это называется – убегать от ответственности».

Председатель ПСРМ неоднократно заявлял, что локдаун уничтожит экономику, потому он не поддержит эту идею.