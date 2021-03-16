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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство в отставке не может просить ввести ЧП

Правительство в отставке не может просить ввести ЧП
16 марта
22:58 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон в рамках передачи на телеканале NTV Moldova заявил, что отправленное в отставку правительство не может просить парламент о введении режима ЧП. Политик напомнил, что по законодательству это могут предложить только полноправный кабмин или президент страны.

Игорь Додон обвинил Майю Санду в том, что она пытается перекинуть ответственность на правительство, не имеющее полномочий, вместо того, чтобы самой предложить парламенту введение режима чрезвычайной ситуации: «Или они там не юристы, но я не хочу верить, что ситуация у них настолько тяжёлая, они делают столько юридических ошибок в последнее время. Нельзя требовать у и.о. кабмина начать так называемый локдаун, зная, что это правительство не имеет права просить у парламента ввести ЧС. Это называется – убегать от ответственности».

Председатель ПСРМ неоднократно заявлял, что локдаун уничтожит экономику, потому он не поддержит эту идею.

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