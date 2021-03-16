ПСРМ, скорее всего, не поддержит кандидатуру Игоря Гросу на пост премьера. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон.

«Вероятность того, что Игорь Гросу будет поддержан ПСРМ, стремится к нулю. Нужно созвать Республиканский совет, исполком, но я не думаю, что ПСРМ поддержит эту кандидатуру на должность премьера», – заявил Додон.

В то же время он отметил, что есть шансы на то, что и этот указ Санду будет признан незаконным, так как президент должна выдвинуть кандидата парламентского большинства.