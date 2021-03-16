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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Дата выборов зависит от пандемии, а не от желания политиков

Додон: Дата выборов зависит от пандемии, а не от желания политиков
16 марта
19:48 2021
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Граждане ждут, чтобы власти и политический класс обозначили приоритеты, а мы готовы поддержать правительство, которое выведет страну из кризиса. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон после консультаций с главой государства Майей Санду.

Лидер социалистов уточнил, что ПСРМ готова к досрочным выборам, а их дата зависит от пандемии, а не политического желания.

«Радует, что состоялась эта встреча между основными политическими лидерами ради поиска решений. Мы отметили несколько важных пунктов:

1. На этом этапе говорить о политическом сценарии в условиях пандемии было бы бесчеловечно, неправильно. Граждане ждут, чтобы те, кто руководит государством, обозначили приоритеты.

2. Мы выдвинули кандидата на должность премьера, мы продолжаем считать, что назначение полноценного правительства является необходимой мерой, чтобы справиться с пандемией. Если будут другие кандидаты, мы готовы их рассмотреть.

3. Досрочные выборы могут стать компромиссом, как того хочет президентская администрация и ПСРМ, заявившая, что этот парламент должен быть перезапущен. Когда? Очевидно, что не в марте или мае. Позже, осенью, можем это обсудить. Только после того как будем уверены, что справляемся с пандемией», – заявил Додон.

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