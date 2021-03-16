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Газета "Кишиневские новости"

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Муравский: Администрация Санду готова загнать граждан на кладбище

Муравский: Администрация Санду готова загнать граждан на кладбище
16 марта
19:48 2021
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Выдвинув кандидатуру Игоря Гросу на пост премьера, Майя Санду удовлетворяет свои властные амбиции, написал в социальной сети бывший вице-премьер-министр Александр Муравский.

«Майя Санду выдвинула кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра. Таким образом, мы видим, что, прикрываясь голосами сотен тысяч граждан, группа безответственных политиков готова загнать этих граждан на кладбище ради удовлетворения своих властных амбиций», – считает Муравский.

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