Выдвинув кандидатуру Игоря Гросу на пост премьера, Майя Санду удовлетворяет свои властные амбиции, написал в социальной сети бывший вице-премьер-министр Александр Муравский.

«Майя Санду выдвинула кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра. Таким образом, мы видим, что, прикрываясь голосами сотен тысяч граждан, группа безответственных политиков готова загнать этих граждан на кладбище ради удовлетворения своих властных амбиций», – считает Муравский.