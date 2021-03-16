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Газета "Кишиневские новости"

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Болсонару назначил четвертого за год министра здравоохранения

16 марта
19:28 2021
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Президент Бразилии назначил нового министра здравоохранения, уже четвертого с момента начала пандемии, пишет ВВС.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что очередным министром здравоохранения станет кардиолог Марсело Кейрога. На этом посту Кейрога сменит генерала Эдуардо Пазуэлло, не имевшего никакого медицинского образования и непонятно как оказавшегося в кресле главы Минздрава. С самого начала пандемии на Болсонару обрушился шквал критики из-за его неумелых попыток сдержать распространение вируса. Четвертая смена министра здравоохранения в Бразилии спровоцирована новым скачком смертности от Covid-19. Число погибших стремительно приближается к отметке в 280 тыс. Бразилия занимает второе место в мире по числу умерших от коронавируса после США.

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