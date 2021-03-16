Вторник, 16 марта 2021, 21:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Facebook будет платить за новости из Австралии

Facebook будет платить за новости из Австралии
16 марта
19:18 2021
Версия для печати

Руководство Facebook согласилось платить австралийским медиа за статьи, которые будут публиковаться в соцсети, передает ВВС.

Несколько недель назад Австралия проголосовала в пользу закона, который обязывает социальные сети платить за местный новостной контент. Провокационный закон стал первым и пока единственным в своем роде. News Corp, с которым Facebook пришлось подписать контракт, является конгломератом СМИ, контролирующим около 70% всего новостного контента в Австралии. Руководство News Corp не распространялось во сколько Facebook обошлось подписание контракта на три года. Месяцем ранее Австралия принудила к той же договоренности Google.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,610,00%
EUR20,95–0,28%
GBP24,47–0,06%
UAH0,64–0,28%
RON4,29–0,27%
RUB0,24–0,10%

Курсы валют в MDL на 16.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд