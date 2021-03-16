Руководство Facebook согласилось платить австралийским медиа за статьи, которые будут публиковаться в соцсети, передает ВВС.

Несколько недель назад Австралия проголосовала в пользу закона, который обязывает социальные сети платить за местный новостной контент. Провокационный закон стал первым и пока единственным в своем роде. News Corp, с которым Facebook пришлось подписать контракт, является конгломератом СМИ, контролирующим около 70% всего новостного контента в Австралии. Руководство News Corp не распространялось во сколько Facebook обошлось подписание контракта на три года. Месяцем ранее Австралия принудила к той же договоренности Google.