Эксперты из ВОЗ планируют серьезную проверку безопасности вакцины AstraZeneca после того, как несколько европейских государств отказались от нее. Об этом сообщает ВВС.

В Европе было выявлено несколько случаев образования тромбов после приема британской вакцины AstraZeneca, что вызвало беспокойство среди властей различных стран. Представители фармацевтической компании заявили, что на 17 млн человек из Европы, получивших препарат, было обнаружено лишь 40 подобных случаев, и никаких прямых доказательств связи между лекарством и образованием тромбов нет. Тем не менее, ВОЗ намерен провести серьезную проверку безопасности препарата, по результатам которой эксперты постановят можно ли продолжать вакцинацию лекарством от AstraZeneca. Германия, Франция, Италия и Испания приостановили использование британского препарата.