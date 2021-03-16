В течение прошедшего дня, 16 марта, зарегистрированы еще 33 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 79-летняя женщина из Новоаненского района, 67-летняя женщина из Новоаненского района, 64-летний мужчина из района Дрокия, 83-летняя женщина из Сынжерейского района, 79-летний мужчина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 80-летний мужчина из Тараклийского района, 72-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Каушанского района, 74-летняя женщина из Теленештского района, 67-летний мужчина из Новоаненского района, 81-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 89-летний мужчина из Кишинева, 87-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из Каушанского района, 73-летняя женщина из Страшенского района, 60-летний мужчина из Кишинева, 48-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Новоаненского района, 62-летняя женщина из Яловенского района, 59-летний мужчина из Флорештского района, 58-летняя женщина из Флорештского района, 70-летняя женщина из Унгенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Страшенского района, 64-летний мужчина из Унгенского района, 58-летняя женщина из Кантемирского района, 73-летняя женщина из Кантемирского района, 58-летняя женщина из Сынжерейского района, 75-летняя женщина из Сынжерейского района.

На вечер 16 марта 180763 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4402 человека умерли от инфекции.