Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 марта 180763 излечившихся
16 марта
19:08 2021
На сегодняшний день в стране 180763 человека прошли лечение и 4402 умерли от инфекции COVID-19.
На 16 марта в Молдове подтверждены 207012 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 10884 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19548 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4411 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 335 в крайне тяжелом состоянии (69 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).