Сестра Ким Чен Ына предупреждает Джо Байдена «не баламутить» и без того беспокойные воды отношений между их странами, пишет ВВС.

Сестра председателя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала совместные учения военных США и Южной Кореи. Ее выступление на государственном телевидении появилось в преддверии официального визита представителей США в Сеул. Власти США сообщили, что несколько недель пытались наладить дипломатические отношения с Северной Кореей. В Пхеньяне это заявление не комментировали. «Если они [США] хотят спать спокойно в следующие четыре года, им лучше воздержаться от провокаций», – заявила Ким Ё Чжон. Напомним, что США и Северная Корея находятся в напряженных отношениях из-за северокорейских разработок в области ядерного оружия.