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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный провела совещание с врио премьер-министра Чокоем

Гречаный провела совещание с врио премьер-министра Чокоем
15 марта
21:47 2021
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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела 15 марта вечером совещание с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем и другими членами действующего правительства по вопросу борьбы с пандемией COVID-19.

Участники совещания обсудили меры, которые необходимо принять немедленно, чтобы остановить негативную тенденцию развития пандемии в связи с тревожным ростом числа инфицированных и смертельных случаев. Соответствующие меры будут предложены на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

На встрече были рассмотрены возможности обеспечения медицинской системы страны антикоронавирусными вакцинами в объеме, необходимом для запуска процесса массовой иммунизации, одновременно с вступлением в силу поправок в действующее законодательство, которые позволят в быстром и упрощённом порядке закупить вакцины в отступление от Закона о государственных закупках.

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