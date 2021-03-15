Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела 15 марта вечером совещание с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем и другими членами действующего правительства по вопросу борьбы с пандемией COVID-19.

Участники совещания обсудили меры, которые необходимо принять немедленно, чтобы остановить негативную тенденцию развития пандемии в связи с тревожным ростом числа инфицированных и смертельных случаев. Соответствующие меры будут предложены на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

На встрече были рассмотрены возможности обеспечения медицинской системы страны антикоронавирусными вакцинами в объеме, необходимом для запуска процесса массовой иммунизации, одновременно с вступлением в силу поправок в действующее законодательство, которые позволят в быстром и упрощённом порядке закупить вакцины в отступление от Закона о государственных закупках.