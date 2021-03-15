Об этом было сообщено на заседании Комиссии общественного здоровья, где были представлены данные по заболеваемости.

«В течение последних 154 дней были зарегистрированы 508 случаев COVID-19. Уровень заболеваемости составил 496 по сравнению с 407 случаями на 100 тыс. населения. Отмечается рост на 18%, что предполагает красный код опасности на территории муниципалитета», – заявил глава Центра публичного здоровья Бельц Вячеслав Кышларь.