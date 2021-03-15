Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил, что президент страны должна обсуждать с фракциями серьезно, а не формально выдвижение кандидата на пост премьер-министра. Депутат отметил в интервью радиостанции «Europa Liberă», что глава государства обязана выслушать мнение парламентского большинства.

«Конституционный суд четко указал, что президент говорит с парламентскими партиями серьезно, а не ради отвода глаз. Дискуссии должны завершиться результатом. Необходимо прийти к определенному выводу: есть в парламенте большинство или нет, есть в наличии кандидатура или нет. И в этих обстоятельствах у президента есть конституционное обязательство выдвинуть кандидата, а не, как это было на последних консультациях, сделать это по своему разумению. Они носили формальный характер, были короткими – по 30 минут, и после них, вопреки рекомендациям, президент высказал свою позицию. Никто из фракций на консультациях не советовал повторное выдвижение госпожи Гаврилицэ», – заявил Фуркулицэ.