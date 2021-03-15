Понедельник, 15 марта 2021, 23:40

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 марта 179474 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 марта 179474 излечившихся
15 марта
19:27 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 179474 человека прошли лечение и 4369 умерли от инфекции COVID-19.  

На 15 марта в Молдове подтверждены 205324 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10964 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19083 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4350 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 330 в крайне тяжелом состоянии (64 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,62–0,09%
EUR21,01–0,30%
GBP24,47–0,38%
UAH0,640,00%
RON4,30–0,26%
RUB0,24+0,44%

Курсы валют в MDL на 15.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд