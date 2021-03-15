На сегодняшний день в стране 179474 человека прошли лечение и 4369 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 марта в Молдове подтверждены 205324 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10964 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19083 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4350 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 330 в крайне тяжелом состоянии (64 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).