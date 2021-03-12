Экс-президент страны высказал свое мнение по вопросу, который заботит сегодня очень многих: будет ли введен карантин, ведь из-за растущего числа заболевших эта мера обсуждается в руководстве страны. Игорь Додон выступает против введения локдауна в Молдове, так как это нанесет вред и людям, и компаниям. Он уверен, что необходимо остановить распространение вируса, не останавливая при этом экономику и не запирая людей в домах.

– Прежде всего нужно признать, что Молдова переживает конституционный и политический кризис, в который нас толкнули несколько безответственных политиков, а социальные последствия этого хаосу мы видим все. Пандемический кризис в последние недели стал очень сложным, и очевидно, что ситуация вышла из-под контроля, в том числе и из-за того, что президент не борется с пандемией, поставив перед собой единственную цель – досрочные выборы любой ценой, даже ценой жизни людей, – отметил Додон.

Председатель ПСРМ твердо уверен, что, только преодолев политический кризис, можно переломить ситуацию.

– Молдова нуждается в новом правительстве, с полноценным мандатом, которое немедленно возьмётся за работу. Но, чтобы назначить такое правительство, необходим диалог и единство политического класса. И чем быстрее, тем лучше. Потерянные жизни на совести тех, кто упрямится и предпочитает неуправляемую страну, – считает председатель ПСРМ.