Депутаты одобрили Декларацию о политическом перемирии во время гуманитарного кризиса, вызванного коронавирусом. Ее инициировал председатель парламентской группы PRO MOLDOVA Андриан Канду.

В документе говорится о том, что Молдова ежедневно бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом, а число скончавшихся превысило 4 тыс. человек.

«Учитывая тяжесть ситуации, парламент Молдовы предпримет действия вне зависимости от политических позиций и предвыборных обещаний, чтобы сохранить общество единым, солидарным и подготовленным для консолидированных действий и консенсуса по преодолению проблем, с которыми мы сталкиваемся», – говорится в декларации.

Согласно документу, депутаты установили следующие приоритеты: иммунизация на уровне 70% от населения страны в следующие 12 месяцев, разблокирование внешней помощи, меры по поддержке бизнеса и сохранению рабочих мест, социально уязвимых слоев населения и пенсионеров, укрепление медицинской и образовательной систем, возобновление реформ в жизненноважных сферах – юстиции, экономике, публичной администрации.