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Газета "Кишиневские новости"

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В парламент Молдовы проходят четыре партии

11 марта
12:07 2021
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Согласно исследованию, проведенному компанией Date Inteligente, в случае досрочных выборов в парламент проходят лишь четыре партии, сообщает ИНФОТАГ.

Если бы граждане пришли на избирательные участки в ближайшее воскресенье, то Партия «Действие и солидарность» получила бы 28,9% голосов, социалисты – 21,33%, «Шор» – 6,49%. Возможно, вместе с ними преодолеет пятипроцентный барьер и Платформа «Достоинство и правда». На вопрос, какая из партий вела наиболее активную деятельность в феврале, были названы политформирование Майи Санду и социалисты. Date Inteligente с 19 по 27 февраля опросила 1252 человека, в том числе и с левого берега Днестра, погрешность исследования – 2,7%. 

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