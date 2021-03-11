Согласно исследованию, проведенному компанией Date Inteligente, в случае досрочных выборов в парламент проходят лишь четыре партии, сообщает ИНФОТАГ.

Если бы граждане пришли на избирательные участки в ближайшее воскресенье, то Партия «Действие и солидарность» получила бы 28,9% голосов, социалисты – 21,33%, «Шор» – 6,49%. Возможно, вместе с ними преодолеет пятипроцентный барьер и Платформа «Достоинство и правда». На вопрос, какая из партий вела наиболее активную деятельность в феврале, были названы политформирование Майи Санду и социалисты. Date Inteligente с 19 по 27 февраля опросила 1252 человека, в том числе и с левого берега Днестра, погрешность исследования – 2,7%.