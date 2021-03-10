В течение прошедшего дня, 10 марта, зарегистрированы еще 33 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 75-летняя женщина из Хынчештинского района, 47-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 93-летний мужчина из Кишинева, 83-летняя женщина из Яловенского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 46-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Яловенского района, 63-летний мужчина из Новоаненского района, 78-летняя женщина из Новоаненского района, 62-летний мужчина из Новоаненского района, 52-летняя женщина из Шолданештского района, 74-летняя женщина из Криулянского района, 69-летний мужчина из Сынжерейского района, 60-летняя женщина из Криулянского района, 74-летняя женщина из Криулянского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Дубоссарского района, 72-летняя женщина из Глодянского района, 70-летняя женщина из Сорокского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кантемирского района, 62-летний мужчина из Страшенского района, 64-летняя женщина из Страшенского района, 73-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Резинского района, 52-летний мужчина из Страшенского района, 66-летний мужчина из Приднестровья, 73-летний мужчина из Окницкого района, 64-летняя врач из Бельц.

На вечер 10 марта 174099 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4183 человека умерли от инфекции.