Несостоявшийся белорусский президент Светлана Тихановская на четыре дня прибыла в Финляндию, сообщает РИА Новости.

Здесь она встретилась с президентом страны, премьером и главой МИДа. Оппозиционер поселилась в отеле PRESIDENT. По Хельсинки передвигается в колонне из трех машин, в окружении советников, пресс-секретаря и четырех охранников. Услуги одного бодигарда в Финляндии обходятся от 100 до 500 евро в час. Во время онлайн-встречи в Институте внешней политики Тихановская игнорировала вопросы российских журналистов. Задать их непосредственно при встрече не дают охранники. Бывший кандидат в президенты Белоруссии после Хельснки отправится с визитом в Лиссабон. Словом, чтобы хорошо жить, не обязательно быть главой государства.