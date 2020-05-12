Дрэйк, Леди Гага и Мадонна в опасности
12 мая
20:46 2020
Юридическая фирмы, услугами которой пользовались топовые звезды, как например, Элтон Джон, Роберт Де Ниро и Род Стюарт, подверглась нападению хакеров.
Хакеры заявили, что получили 756 гигабайт данных, включая персональные имейлы и контракты клиентов фирмы. В качестве доказательства они опубликовали скриншот контракта Мадонны.
Фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks подтвердила утечку информации и заявила, что специалисты уже решают возникшую проблему. В число их клиентов входят Дрэйк, Леди Гага, Мадонна, The Weeknd, Майк Тайсон, Sony Corp.