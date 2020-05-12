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Газета "Кишиневские новости"

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Дрэйк, Леди Гага и Мадонна в опасности

12 мая
20:46 2020
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Юридическая фирмы, услугами которой пользовались топовые звезды, как например, Элтон Джон, Роберт Де Ниро и Род Стюарт, подверглась нападению хакеров.

Хакеры заявили, что получили 756 гигабайт данных, включая персональные имейлы и контракты клиентов фирмы. В качестве доказательства они опубликовали скриншот контракта Мадонны.

Фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks подтвердила утечку информации и заявила, что специалисты уже решают возникшую проблему. В число их клиентов входят Дрэйк, Леди Гага, Мадонна, The Weeknd, Майк Тайсон, Sony Corp.

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