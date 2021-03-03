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Газета "Кишиневские новости"

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Додон принял участие в заседание фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева

Додон принял участие в заседание фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева
03 марта
22:37 2021
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Сегодня, 3 марта, председатель ПСРМ Игорь Додон провел рабочее заседание фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

На встрече обсуждался ряд организационных вопросов, в том числе повестка дня предстоящих заседаний КМС и распределение муниципальных советников от ПСРМ по секторам Кишинева в качестве ответственных с целью упрощения коммуникации с горожанами и более качественного выполнения поставленных задач.

«Отдельно говорили о реализации муниципальной программы «Уютный двор», которая предполагает ремонт дорог в «спальных» районах, оснащение или ремонт детских площадок, скамеек и другой сопутствующей инфраструктуры.

Подчеркнул важность дальнейшего всестороннего улучшения качества жизни в Кишиневе и при этом высоко оценил работу, уже проведенную командой мэра столицы Иона Чебана», – написал по итогам прошедшего заседания Додон.

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