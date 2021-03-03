Президент Майя Санду выступила на митинге по случаю Дня памяти погибших в вооруженном конфликте за сохранение независимости и целостности РМ, отмечаемого 2 марта, сообщает ИНФОТАГ.

По словам главы государства, жители двух берегов Днестра одинаково страдают от бедности и произвола властей. «Мы жертвы региональной коррупции, которая использует этот конфликт для обогащения за счет контрабанды, хищений и незаконного оборота товаров. Все мы знаем, что тысячи людей пострадали от этого, но есть и несколько разбогатевших. Некоторые из них находятся здесь, в Кишиневе», – заявила президент. После митинга чиновники возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» на Мемориале воинской славы.