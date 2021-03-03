Президент Майя Санду провела консультации с представителями гражданского общества, цель – разрешение в стране политического кризиса, сообщает ИНФОТАГ.

По мнению главы государства, все проблемы в Молдове вмиг разрешатся, если будут проведены досрочные парламентские выборы. «В ходе консультаций прозвучало много полезных идей и юридических, политических, дипломатических рекомендаций для выхода из тупика. Я полна решимости отстаивать интересы граждан… Стране нужны досрочные выборы, ответственные депутаты, грамотное правительство со стабильной поддержкой в законодательном органе», – написала на своей странице в facebook Санду.