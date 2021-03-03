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Газета "Кишиневские новости"

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Идея фикс Санду – досрочные выборы

03 марта
12:47 2021
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Президент Майя Санду провела консультации с представителями гражданского общества, цель – разрешение в стране политического кризиса, сообщает ИНФОТАГ.

По мнению главы государства, все проблемы в Молдове вмиг разрешатся, если будут проведены досрочные парламентские выборы. «В ходе консультаций прозвучало много полезных идей и юридических, политических, дипломатических рекомендаций для выхода из тупика. Я полна решимости отстаивать интересы граждан… Стране нужны досрочные выборы, ответственные депутаты, грамотное правительство со стабильной поддержкой в законодательном органе», – написала на своей странице в facebook Санду.

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