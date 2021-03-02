Даже если при родах не случается никаких осложнений, ребенок все равно может получить поверхностные травмы мозга. Со временем из-за этого может замедлиться развитие малыша, он позже начнет разговаривать и хуже осваивать мыслительные операции. В российском Саратовском медицинском университете разрабатывают оборудование, которое позволит лечить последствия подобных повреждений.

Прибор будет представлять собой шапочку или наушники. Вмонтированные внутрь электроды призваны стимулировать работу сосудов в головном мозге малышей во время сна. Специальные световоды подадут сигнал на лимфатические сосуды, призванные очищать ткани мозга от токсинов и продуктов распада.

Аналогов устройству в России нет, да и само подобное исследование проводится впервые. Как считают разработчики, прибор будет несложен в использовании, поэтому его легко можно будет применять в домашних условиях, сообщает scientificrussia.ru. Предполагается, что в перспективе новая технология окажется полезна и в лечении болезни Альцгеймера.