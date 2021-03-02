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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Разработана технология лечения микротравм мозга у младенцев

Разработана технология лечения микротравм мозга у младенцев
02 марта
20:08 2021
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Даже если при родах не случается никаких осложнений, ребенок все равно может получить поверхностные травмы мозга. Со временем из-за этого может замедлиться развитие малыша, он позже начнет разговаривать и хуже осваивать мыслительные операции. В российском Саратовском  медицинском университете разрабатывают оборудование, которое позволит лечить последствия подобных повреждений. 

Прибор будет представлять собой шапочку или наушники. Вмонтированные внутрь электроды призваны стимулировать работу сосудов в головном мозге малышей во время сна. Специальные световоды подадут сигнал на лимфатические сосуды, призванные очищать ткани мозга от токсинов и продуктов распада.

Аналогов устройству в России нет, да и само подобное исследование проводится впервые. Как считают разработчики, прибор будет несложен в использовании, поэтому его легко можно будет применять в домашних условиях, сообщает scientificrussia.ru. Предполагается, что в перспективе новая технология окажется полезна и в лечении болезни Альцгеймера.

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