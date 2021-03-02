Национальное агентство по неподкупности проверит участие Майи Санду в процессе концессии аэропорта.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку депутат Серджиу Сырбу требует у Национального агентства по неподкупности проверить президента Майю Санду и ее советника Вячеслава Негруцу на предмет конфликта интересов во время проведения заседания Высшего совета безопасности по вопросу концессии аэропорта.

Сырбу считает, что они принимали активное участие в этом процессе, будучи министрами в правительстве Лянкэ.

«Требую проверить соблюдение юридического режима конфликта интересов президента Майи Санду и ее советника Вячеслава Негруцу в контексте участия 26 февраля в заседании Высшего совета безопасности по вопросу концессии аэропорта», – указывает в обращении Сырбу.

Такой шаг Сырбу предпринял, после того как 26 февраля его не допустили к участию в Высшем совете безопасности, членом которого он является. Майя Санду заявила, что это произошло из-за конфликта интересов в деле концессии аэропорта. В ответ на вопрос, какими законами она руководствовалась, президент признала, что законного основания для такой меры не существует.