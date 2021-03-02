Президент Майя Санду не видит проблемы в том, чтобы потратить в кризисный год из бюджета 120 млн леев на досрочные выборы. Об этом она заявила сегодня, 2 марта.

«У нас в бюджете предусмотрены миллиардные расходы, если вы посмотрите на их эффективность, то найдутся деньги и на выборы», – сказала Санду.

По подсчётам ЦИК, досрочные выборы обойдутся примерно в 120 млн леев. Эта сумма равна 70 тыс. средних пенсий или ремонту 100 км дорог. Также на 120 млн можно приобрести половину от необходимой стране вакцины.