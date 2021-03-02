ПСРМ твердо стоит на своей позиции и будет добиваться голосования в парламенте по законопроекту о люстрации и очищении государственных органов от олигархического влияния. Депутаты-социалисты заявили сегодня на пресс-конференции, что документ будет рассмотрен уже на этой неделе в рамках парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету.

Согласно инициативе ПСРМ, полномочия некоторых лиц, занимающих государственные должности, назначенных в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года, должны быть прекращены до истечения срока полномочий.

«Мы будем следовать линии Закона о люстрации, который гласит, что отдельные назначения в 2016-2019 годах носили чисто политический характер, несколько назначений проводились в интересах режима Плахотнюка. Мы считаем, что эти люди, назначенные по политическим критериям, не имеют ничего общего ни с НБМ, ни с Советом по конкуренции, ни с другими важными государственными структурами», – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалисты приглашают депутатов от всех парламентских фракций выступить с предложениями по этому законопроекту. Депутат от ПСРМ отметил, что если не будет налажен механизм утверждения на государственные должности на основе меритократии, то и о перезагрузке государственных институтов говорить не приходится.

«Мы призываем коллег из платформы DA вернуться к их собственной инициативе. Проекты можно объединить. Мы призываем тех добрых (oameni buni), здравомыслящих людей, которые понимают, что нужно делать, также поддержать эту инициативу. Местами они пафосно критикуют коррумпированных чиновников, но вот есть юридическая возможность подвести черту по нескольким назначениям и оценить работу некоторых учреждений. Если они искренни в своих заявлениях, им нужно только поддержать эту инициативу, проголосовать за Закон о люстрации и начать с нуля создание важных институтов», – сказал Влад Батрынча.

Социалист объявил, что процедура отставки директоров НАРЭ за неэффективную деятельность, которая привела к цепному росту цен на топливо, уже инициирована. Влад Батрынча раскритиковал реакцию этого учреждения, заявившего, что у него нет рычагов воздействия, но в то же время увеличившего фонд заработной платы до 60 млн леев ежегодно.

«Мы верим, что, если эти учреждения будут работать, мы будем экономить не только в пользу карманов граждан, но и сможем сэкономить общественные деньги, потому что зарплаты этих руководителей зачастую просто космические», – сказал депутат.

Председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету, депутат ПСРМ Василе Боля уточнил, что все упомянутые в законе должностные лица назначены на должности с целью сохранения захваченного государства.

«Люди назначены на эти должности непрозрачно, без организации конкурсов, по критериям личного подчинения тому, кто бежал из страны летом 2019 года, я имею в виду Владимира Плахотнюка. Все говорят, что мы должны претворить в жизнь декларацию о захваченном государстве, что мы и делаем этим проектом», – сказал Василе Боля.