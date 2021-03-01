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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Риск заразить членов семьи коронавирусом невелик

01 марта
20:07 2021
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Не подлежит сомнению, что, если кто-то из членов семьи подхватил коронавирус, инфицирования не избежать и другим домочадцам. Специалисты Гарвардского университета в США решили выяснить, насколько велик риск. Они взяли под наблюдение свыше семи тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Ученые провели опрос о количестве членов семьи каждого больного и о том, страдают ли они какими-либо патологиями. Таких родственников оказалось более восемнадцати тысяч человек. А заразились от больных лишь примерно десять процентов членов семей. Но это средний показатель, он возрастает, если в семье только двое – тут риск немногим меньше четырнадцати процентов.

Однако если кто-то из родственников страдает другими и болезнями, риск заражения коронавирусом существенно увеличивается: при астме и ожирении на треть, а при онкологии – на две трети, передает ТАСС. 

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