Не подлежит сомнению, что, если кто-то из членов семьи подхватил коронавирус, инфицирования не избежать и другим домочадцам. Специалисты Гарвардского университета в США решили выяснить, насколько велик риск. Они взяли под наблюдение свыше семи тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Ученые провели опрос о количестве членов семьи каждого больного и о том, страдают ли они какими-либо патологиями. Таких родственников оказалось более восемнадцати тысяч человек. А заразились от больных лишь примерно десять процентов членов семей. Но это средний показатель, он возрастает, если в семье только двое – тут риск немногим меньше четырнадцати процентов.

Однако если кто-то из родственников страдает другими и болезнями, риск заражения коронавирусом существенно увеличивается: при астме и ожирении на треть, а при онкологии – на две трети, передает ТАСС.