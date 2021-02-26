Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты получило сегодня уведомление от платформы COVAX, которым подтверждается поставка первой партии вакцины анти-COVID. Так, в период с 28 февраля по 3 марта в страну должны привезти 14400 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

Тем не менее, в рамках программы În Profunzime на ProTV президент Майя Санду заявила, что ВОЗ якобы сообщила, что не готова поставлять вакцину в Молдову.

«Когда речь идет о медикаментах, в любом контракте есть пункты о вторичных последствиях. Это пункт, который затягивает не только дарение из Румынии, но и от COVAX, потому что меня проинформировали из ВОЗ в середине февраля, затем в конце месяца и два дня назад сообщили, что готовы осуществить дарение», – заявила Санду.