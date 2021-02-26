Пятница, 26 февраля 2021, 00:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдова в ожидании вакцины анти-COVID

26 февраля
22:38 2021
Версия для печати

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты получило сегодня уведомление от платформы COVAX, которым подтверждается поставка первой партии вакцины анти-COVID. Так, в период с 28 февраля по 3 марта в страну должны привезти 14400 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

Тем не менее, в рамках программы În Profunzime на ProTV президент Майя Санду заявила, что ВОЗ якобы сообщила, что не готова поставлять вакцину в Молдову.

«Когда речь идет о медикаментах, в любом контракте есть пункты о вторичных последствиях. Это пункт, который затягивает не только дарение из Румынии, но и от COVAX, потому что меня проинформировали из ВОЗ в середине февраля, затем в конце месяца и два дня назад сообщили, что готовы осуществить дарение», – заявила Санду.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46+0,34%
EUR21,09–0,32%
GBP24,35–0,08%
UAH0,62+0,11%
RON4,33–0,40%
RUB0,23+0,39%

Курсы валют в MDL на 26.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд