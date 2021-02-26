В течение прошедшего дня, 26 февраля, зарегистрированы еще 28 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 45-летний мужчина Дондюшенского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 80-летний мужчина из Резинского района, 64-летний мужчина из Единецкого района, 64-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Яловенского района, 67-летний мужчина из района Дрокия, 59-летний мужчина из Кишинева, 52-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина из Единецкого района, 71-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Окницкого района, 51-летняя женщина из Окницкого района, 65-летняя женщина из Окницкого района, 71-летний мужчина из Окницкого района, 72-летняя женщина из Кантемирского района, 70-летняя женщина из Теленештского района, 51-летняя женщина из Тараклийского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Криулянского района, 73-летняя женщина из Дондюшанского района, 84-летняя женщина из Флорештского района.

На вечер 26 февраля 164888 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3899 человек умерли от инфекции.