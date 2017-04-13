Кишиневские новости

БИОЛОГИ НЕОЖИДАННЫМ ОБРАЗОМ ОБЪЯСНИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ СЕКСА
Известно, что бесполое размножение имеет как преимущества, так и недостатки по отношению к половому. Тем не менее пример наиболее сложно организованных животных показывает, что метод продолжения рода, подразумевающий секс с партнером противоположного пола, является наиболее эффективным. Как считают австралийские ученые из Университета Аделаиды, причиной этому могли стать болезни, с которыми столкнулись древние организмы.
Ученые создали компьютерную модель и выяснили, что организмы, размножающиеся посредством спаривания, а не клонирования самих себя или внешнего оплодотворения яиц, чаще всего приобретают полезные мутации, позволяющие сопротивляться болезнетворным бактериям (развитие которых также не стоит на месте). Как утверждают ученые, этот факт позволяет объяснить, почему секс столь «популярен» в животном мире, даже несмотря на то, что по сравнению с другими методами размножения он требует большого количества дополнительного времени и сил на поиск партнера.
Ранее к отчасти похожим выводам пришла группа специалистов из Шотландии, представляющих Стерлингский университет. В ходе экспериментов на животных они выяснили, что «при прочих равных» половое размножение, по сравнению с бесполым, позволяет появляться на свет особям с более сильным иммунитетом, что дает дополнительные шансы на выживание не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе.
Впрочем, за время своего существования секс приобрел и новые «преимущества», касающиеся в основном людей. В частности, недавно специалисты, представляющие Университет штата Флорида, пришли к выводу, что половые контакты, происходящие не реже одного раза в два дня, оставляют своего рода «послевкусие», играющее важную роль в поддержании крепких отношений в супружеской паре. Ученые отметили, что особенно заметным и важным данный эффект оказывается в первые годы совместной жизни.
...Написать коммент