Кишиневские новости

Известно, что бесполое размно­жение имеет как преимущества, так и недостатки по отношению к поло­вому. Тем не менее пример наиболее сложно организованных животных показывает, что метод продолжения рода, подразумевающий секс с пар­тнером противоположного пола, яв­ляется наиболее эффективным. Как считают австралийские ученые из Университета Аделаиды, причиной этому могли стать болезни, с которы­ми столкнулись древние организмы.

Ученые создали компьютерную мо­дель и выяснили, что организмы, размно­жающиеся посредством спаривания, а не клонирования самих себя или внешнего оплодотворения яиц, чаще всего приоб­ретают полезные мутации, позволяющие сопротивляться болезнетворным бакте­риям (развитие которых также не стоит на месте). Как утверждают ученые, этот факт позволяет объяснить, почему секс столь «популярен» в животном мире, даже несмотря на то, что по сравнению с другими методами размножения он тре­бует большого количества дополнитель­ного времени и сил на поиск партнера.

Ранее к отчасти похожим выводам пришла группа специалистов из Шот­ландии, представляющих Стерлингский университет. В ходе экспериментов на животных они выяснили, что «при прочих равных» половое размножение, по срав­нению с бесполым, позволяет появляться на свет особям с более сильным иммуни­тетом, что дает дополнительные шансы на выживание не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе.

Впрочем, за время своего существо­вания секс приобрел и новые «преимуще­ства», касающиеся в основном людей. В частности, недавно специалисты, пред­ставляющие Университет штата Флори­да, пришли к выводу, что половые контак­ты, происходящие не реже одного раза в два дня, оставляют своего рода «послевку­сие», играющее важную роль в поддержа­нии крепких отношений в супружеской паре. Ученые отметили, что особенно заметным и важным данный эффект оказывается в пер­вые годы совместной жизни.