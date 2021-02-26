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Газета "Кишиневские новости"

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Минздрав Молдовы опровергает информацию администрации Санду

26 февраля
15:28 2021
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В пресс-службе ведомства говорится, что предпринято множество мер по покупке вакцины анти –COVID-19 . Кабмин одобрил 30-го ноября 2020 года законопроект о фондах обязательного медстрахования на 2021 г., в котором предусмотрены 45 млн леев на покрытие расходов, включая покупку вакцины.

Также предусмотрены средства в размере 5 млн леев из фонда профилактики.

Кроме того, в резервном фонде Нацкомпании медстрахования заложены 10 млн леев, которые можно использовать для закупки вакцины.

В 2020 г. были проведены переговоры и одобрена сумма в 212 млн леев в рамках проекта Банка развития Совета Европы, включая и 30 млн долларов на покупку вакцины за счёт проекта Всемирного банка.

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