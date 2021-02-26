В пресс-службе ведомства говорится, что предпринято множество мер по покупке вакцины анти –COVID-19 . Кабмин одобрил 30-го ноября 2020 года законопроект о фондах обязательного медстрахования на 2021 г., в котором предусмотрены 45 млн леев на покрытие расходов, включая покупку вакцины.

Также предусмотрены средства в размере 5 млн леев из фонда профилактики.

Кроме того, в резервном фонде Нацкомпании медстрахования заложены 10 млн леев, которые можно использовать для закупки вакцины.

В 2020 г. были проведены переговоры и одобрена сумма в 212 млн леев в рамках проекта Банка развития Совета Европы, включая и 30 млн долларов на покупку вакцины за счёт проекта Всемирного банка.