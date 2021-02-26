Житель Пекина, который развелся с женой, теперь обязан по решению суда выплатить ей компенсацию за работу по дому. Супруги состояли в браке пять лет, и суд оценил выполненный за это время неоплачиваемый труд в пятьдесят тысяч юаней, или семь тысяч семьсот долларов.

Супруга потребовала компенсации, мотивируя это тем, что муж не нес никаких обязанностей ни в работе по дому, ни в уходе за ребенком. Решение суда, которое уже названо историческим, вынесено на основании нового Гражданского кодекса, действующего с нынешнего года. До этого при разводе можно было требовать подобной компенсации только в случае, если на момент женитьбы между мужем и женой был заключен брачный договор. Такое в Китае почти не встречается. Теперь закон разрешает требовать материального возмещения усилий от того супруга, который внес меньший вклад в работу по дому, воспитание детей или уход за престарелыми членами семьи.

Решение суда вызвало бурные комментарии в социальных сетях, причем большинство пользователей склоняется к мнению, что компенсация должна быть выше, поскольку труд домохозяек очень тяжел. По данным Международной Организации экономического сотрудничества и развития в Китае женщины уделяют неоплачиваемой работе по дому в два с половиной раза больше времени, чем мужчины, сообщает usa.one.