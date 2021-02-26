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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Лучшую фреску из развалин Помпеи теперь можно увидеть во всей красе

26 февраля
15:27 2021
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Эта фреска, возраст которой оценивается в две тысячи лет, находится в саду дворца, принадлежавшего знатному жителю Помпеи. Дворец удалось раскопать еще век назад, но все это время фреска оставалась без защиты и сильно пострадала под влиянием погодных условий. 

Теперь археологи с помощью опытных реставраторов очистили фреску с применением лазера и восстановили яркость красок. И ее вновь можно увидеть в полном блеске.  

Фреска украшает все ограждение по периметру сада и изображает сцены охоты на диких зверей и пейзажи в африканском стиле. По мнению ученых, хозяин дворца был поклонником культуры Египта, отсюда и пейзажи, сообщает dailymail.co.uk.    

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