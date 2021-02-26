Додон: Представьте себе, уважаемые партнёры по развитию, послы США, ЕС и другие, если бы я позволил себе то, что делает Майя Санду.

После балаболов и покемонов в молдавской политике появился и фюрер, заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Он считает, что отказ президента Майи Санду подчиниться Конституции, является ничем иным, как попыткой узурпации власти.

«То, что происходит в последнее время, является попыткой узурпации власти. Если посмотреть историю, то один нацистский чиновник заявлял: мой фюрер – это моя Конституция. Тогда тоже разделяли людей на хороших и плохих. Мне кажется, что после появления в молдавской политике балаболов и покемонов теперь есть и фюрер. Любой фюрер начинает свою деятельность с нарушения Конституции и узурпации власти. То, что происходит в Молдове, ровно то, что происходило в прошлом веке», – сказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что ситуация кажется более странной, так как молчат западные послы. По его мнению, молчаливым согласием внешние партнёры покрывают беззакония Санду, создавая прецеденты, что отмечают и ее оппоненты справа.

«Представьте себе, уважаемые партнёры по развитию, послы США, ЕС и другие, если бы я позволил себе то, что делает Майя Санду. Все послы оказались бы у меня на голове. Где послы самых лучших европейских стандартов? Почему молчите? Набрали в рот воды и засунули голову в песок. Почему?», – отметил социалист.

Пятый президент страны заявил, что такое поведение не ускользнет от внимания граждан, которые видят двойные стандарты иностранных партнёров.

«Уважаемые послы, были политики, которых вы превозносили. Напоминаю: Филат, Лянкэ, Лупу, Плахотнюк. Позади они все. Когда европейское правительство воровало миллиард, похлопывали по спине, говорили – браво. Вспомните про Восточное партнёрство. Теперь, когда ваша “Любимица” нарушает Конституцию, вы почему молчите? Граждане, которые все понимают, примут меры»,- заявил лидер ПСРМ.