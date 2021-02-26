Председатель ПСРМ Игорь Додон сказал, что Майя Санду собирается третий раз нарушить Конституцию, намереваясь подписать указ о роспуске парламента 23-го марта – три месяца спустя после отставки Кику.

«Не знаю, кто консультирует Майю Санду, но это третья попытка неверно интерпретировать Конституцию. Первая – когда она в КС требовала самороспуска парламента. Все сказали – нельзя, а она пошла в КС, где получила отказ. Второй – не выдвинув кандидатуру парламентского большинства Дурлештяну, так боится ее, потому что она не будет стоять по стойке смирно, как это делают ее советники. Суд отказал, заявив о нарушении Конституции. И вот теперь третья попытка. До 23-го марта не будет ничего делать, а потом посмотрим», – сказал Додон.

Он обратил внимание на то, что КС уже дал ответ в решении от 18-го января 2021 года, заявив, что парламент не может быть распущен из-за бездействия других госорганов.

Нельзя распустить парламент из-за того, что президент спит и видит себя фюрером, не хочет выдвигать кандидата или не соглашается с решением КС. Если следовать логике Санду, если после досрочных ей не понравится структура парламента, 90 дней пьет чай с советниками и снова распускает парламент. (…) Это неконституционно. Рано или поздно за эти действия она будет наказана»,- отметил Додон.