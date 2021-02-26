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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в РМ

Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в РМ
26 февраля
15:07 2021
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На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между нашими странами.

Отдельно собеседники говорили о регистрации российской вакцины от коронавируса Sputnik-V. В этом контексте председатель ПСРМ поблагодарил руководство Российской Федерации за открытость и напомнил, что соответствующий запрос в Москву был отправлен еще в конце прошлого году правительством нашей страны, а сейчас ожидается завершение процедуры регистрации препарата в Молдове.

«Подчеркнул, что очень много граждан нашей страны обращаются ко мне с вопросом, когда в Молдове начнется применение российской вакцины. Теперь, я уверен, бюрократический процесс завершится успешно. Добавил при этом, что у жителей Молдовы должна быть возможность самостоятельно выбирать ту или иную вакцину, но лично я доверяю российской вакцине», – написал в соцсетях Додон.

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