На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между нашими странами.

Отдельно собеседники говорили о регистрации российской вакцины от коронавируса Sputnik-V. В этом контексте председатель ПСРМ поблагодарил руководство Российской Федерации за открытость и напомнил, что соответствующий запрос в Москву был отправлен еще в конце прошлого году правительством нашей страны, а сейчас ожидается завершение процедуры регистрации препарата в Молдове.

«Подчеркнул, что очень много граждан нашей страны обращаются ко мне с вопросом, когда в Молдове начнется применение российской вакцины. Теперь, я уверен, бюрократический процесс завершится успешно. Добавил при этом, что у жителей Молдовы должна быть возможность самостоятельно выбирать ту или иную вакцину, но лично я доверяю российской вакцине», – написал в соцсетях Додон.