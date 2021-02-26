Свыше 6 тыс. тонн дизтоплива, обещанного президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, будут выделены из госрезервов соседней страны. Официальные источники в Бухаресте сообщили на условиях анонимности о том, что у всей партии топлива истекает срок годности.

Согласно законным нормам, являющимся в Румынии госсекретом, этот срок составляет 5 лет для дизтоплива и три года для бензина.

Эта тема в Бухаресте может оказаться весьма щепетильной, так как ранее правительство Румынии подарило Молдове партию медоборудования сомнительного качества. Это стало причиной жалобы в Национальное управление антикоррупции.