«Депутаты ПДС в течение двух месяцев блокируют инвестиции на ремонт школ, детсадов и дорог, направив запрос в КС, в котором требуют аннулировать Приложение 7 к госбюджету»,- заявил председатель комиссии по бюджету, экономике и финансам, депутат ПСРМ, Петру Бурдужа.

Однако суд отказался удовлетворять требование депутатов ПДС Вероники Рошки и Петру Фрунзе, посчитав, что все в рамках закона.

«Решением КС от 22 февраля были деблокированы капитальные инвестиции и разблокирована программа «Хорошие дороги»,- отметил Бурдужа.

Он подчеркнул, что, потребовав заблокировать инвестиции, указанные депутаты даже не явились на слушания, когда бюджет принимался.

«Эти депутаты не предложили ни одной поправки, но потребовали отменить приложение о капитальных инвестициях в инфраструктуру страны. Они два месяца блокировали начало закупок для ремонта школ, садов, домов культуры, спортзалов, дорог. Это демонстрирует их поведение»,- отметил социалист.

Он призвал мэров населенных пунктов начать процедуру закупок, необходимых для осуществления инвестиций и ремонта дорог.