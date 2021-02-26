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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Майя Санду оказывает давление на Конституционный суд

Игорь Додон: Майя Санду оказывает давление на Конституционный суд
26 февраля
14:37 2021
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Об этом заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Экс-президент напомнил, что КС уже высказался по этому вопросу, пояснив, что и.о. премьера не может менять министров.

«Майя Санду хочет аннулировать решение КС, чтобы назначать каждого министра во временном правительстве. В 2013 году КС высказался по этому поводу, когда во временном правительстве Филата было уволен вице-премьер по социальным вопросам. Тогда КС заявил, что и.о. премьера не может назначать и увольнять министров», – заявил Додон.

Он также обратился к и.о. премьера Аурелиу Чокою, призвав его не участвовать в узурпации власти.

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