Об этом заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Экс-президент напомнил, что КС уже высказался по этому вопросу, пояснив, что и.о. премьера не может менять министров.

«Майя Санду хочет аннулировать решение КС, чтобы назначать каждого министра во временном правительстве. В 2013 году КС высказался по этому поводу, когда во временном правительстве Филата было уволен вице-премьер по социальным вопросам. Тогда КС заявил, что и.о. премьера не может назначать и увольнять министров», – заявил Додон.

Он также обратился к и.о. премьера Аурелиу Чокою, призвав его не участвовать в узурпации власти.