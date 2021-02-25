Депутат ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил в рамках телепередачи, что социалисты готовы к досрочным выборам, но в довыборный период стране нужны стабильное правительство и четкий план действий, так как Молдова находится в глубоком экономическом и санитарном кризисе.

– У нас нет проблемы пойти на досрочные. Но у нас ситуация, когда “дом горит”. Необходимо антикризисное правительство. Мы готовы рассмотреть различные сценарии, – заявил Батрынча.

Настойчивость же Майи Санду и ПДС депутат-социалист объясняет надеждой на получение большего числа мандатов в парламенте.

– Нас меньше всего интересует одна личность. Это не политический инфантилизм, это безответственность, они живут в вымышленном мире, а есть районы, города, села… Если взорвется эта кризисная ситуация, у всех политиков будет сложная ситуация, в том числе и у чересчур святого президента, – сказал Батрынча.

Василе Нэстасе, участвовавший в этой же передаче, заявил, что Майю Санду может ожидать судьба Зеленского.

– В Украине выиграл нынешний президент, набрав 70%. В парламенте у него абсолютно комфортное большинство. Что он сделал? Нет даже программы с МВФ. Борьба с коррупцией – провал. Порошенко, которого он хотел посадить два года назад, продолжает делать миллиарды, опережая рейтинг президента. В политике не большинство – ключ к успеху, а консенсус, – отметил Нэстасе.