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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Вирус может выживать на тканях до трех дней

25 февраля
20:38 2021
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Исследователи из Университета Де Монтфорта в Лестере (Великобритания) решили выяснить, как долго вирусы, включая «корону», способны сохранять активность на различных тканях.

Испытание провели на синтетике – полиэстре, смеси хлопка и синтетики и чистом хлопке. Эти ткани были выбраны потому, что именно они чаще всего находят применение в медицинской практике. Дольше всего – в течение трех суток – патоген продержался на полиэстре, не потеряв при этом способности передаваться. На стопроцентном хлопке вирус сохранялся сутки, а на смесовой ткани – всего шесть часов.  

Ученые также определили, что для уничтожения вируса на тканях изделия следует стирать при температуре около семидесяти градусов с использованием средств для стирки. А вот опасаться того, что вирусы с таких тканей перейдут на другую, незараженную, одежду, не стоит, подобным образом патоген не передается. Так что необходимости в раздельной стирке нет, сообщает ВВС.  

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