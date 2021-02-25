Исследователи из Университета Де Монтфорта в Лестере (Великобритания) решили выяснить, как долго вирусы, включая «корону», способны сохранять активность на различных тканях.

Испытание провели на синтетике – полиэстре, смеси хлопка и синтетики и чистом хлопке. Эти ткани были выбраны потому, что именно они чаще всего находят применение в медицинской практике. Дольше всего – в течение трех суток – патоген продержался на полиэстре, не потеряв при этом способности передаваться. На стопроцентном хлопке вирус сохранялся сутки, а на смесовой ткани – всего шесть часов.

Ученые также определили, что для уничтожения вируса на тканях изделия следует стирать при температуре около семидесяти градусов с использованием средств для стирки. А вот опасаться того, что вирусы с таких тканей перейдут на другую, незараженную, одежду, не стоит, подобным образом патоген не передается. Так что необходимости в раздельной стирке нет, сообщает ВВС.